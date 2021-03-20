وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاكل الجنوب

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اليوم السبت، بطرابلس، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب الليبي ومنسقة الملف الصحي للمنظمات العاملة هناك الدكتورة راضية جداوي.

واطلع الوزير خلال اللقاء، على الوضع الصحي بالجنوب الليبي، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأهم الاحتياجات التي تعاني منها قطاعات الصحة بالجنوب، وخاصة فيما يتعلق بملف جائحة فيروس كورونا.

وكان اللقاء مناسبة لوضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث أكد وزير الصحة على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة، منوها بأن القطاع الصحي في الجنوب على رأس اولوياته، وسيقوم بزيارة عاجلة للجنوب الليبي، للاطلاع عن قرب على الوضع الحالي في ملف القطاع الصحي وملف جائحة كورونا.