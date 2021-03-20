مؤسسة النفط: اختبار أول بئر تطويري بحقل ايراون التابع لشركة زلاف ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء عمليات الحفر والبدء في اختبار أول بئر تطويري بحقل ايراون التابع لشركة زلاف ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان له وضع أول بئر تطويري E04 بحقل ايراون على الاختبار بعد أن انتهت عمليات الحفر والاستكمال، وذلك دون حرق أي كمية من النفط بتطبيق تقنية ( Zero gas flaring )

وأكدت الشركة نقل النفط الخام المنتج من حقل ايراون إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة اكاكوس والذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن حقل ايراون بواسطة سيارات نقل خاصة.

وأوضحت الشركة أن النتائج المبدئية للبئر كانت مشجعة، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1,800 برميل/يوم، وسيستمر الاختبار على معدلات مختلفة ألى أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.

وأشارت الشركة إلى أن البدء بهذه العمليات واجهها العديد من الصعوبات والتحديات إلا أن الشركة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الشروع بها وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.