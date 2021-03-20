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الليبية للاستثمار تنفي صيانة بعض الأصول في الخارج

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، ما تم تداوله في الساعات الماضية حول صيانة بعض الأصول التابعة للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى في إحدى العواصم العربية.

وأضاف القريو في تعميم صحفي، اليوم السبت، أن السلطات الليبية تملك حق الملاحقة القانونية لمن ساهموا في نشر “الأخبار المغلوطة” على بمواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا القريو إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والتأكد من صحتها قبل نشرها لتفادي أي معلومات تشوش على عمل المؤسسة الليبية للاستثمار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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