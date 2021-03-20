انعقاد المؤتمر الأول للغرفة الأمنية في مدينة بنغازي

عقد صباح اليوم بمدينة بنغازي المؤتمر الأول للغرفة الأمنية في بنغازي، وضم مدير الأمن ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، وتمحور حول عدة إجراءات تقوم بها الغرفة، أبرزها التأكيد على التزام جميع المركبات سواء الأمنية أو العسكرية أو المدنية، بوضع اللوحات المعدنية، ومخالفة عدم الملتزمين قانونيا ومصادرة مركباتهم.

كما ناقشت اللجنة الأمنية في بنغازي إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات للمراقبة، بهدف مساعدة الجهات الأمنية في فرض الأمن وملاحقة المجرمين.

كما تطرقت اللجنة إلى آليات القبض والتي أشارت إلى أنها ستتم عن طريق الجهات المختصة، وبأوامر واضحة من جهات رسمية.

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