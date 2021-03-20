تسليم وتسلم بين وزارتي «العمل بالمؤقتة» وحكومة الوحدة الوطنية

جرت بمقر ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي صباح اليوم السبت مراسم التسليم والاستلام بين وزارة العمل والتأهيل في الحكومة ووزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة البرلمان في 15 مارس الجاري.
وسلم وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية – المكلف الدكتور السنوسي صالح، مهام الوزارة لوزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا.
وحضر مراسم التسليم والاستلام معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعضو مجلس النواب الهادي الصغير، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، إضافة إلى وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز.
وتضمنت عملية التسليم والاستلام كافة محاضر جرد الأصول والخزائن والمخازن، ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية والارتباطات المترتبة على الوزارة وكادرها الوظيفي.
وثمن وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية السيد علي العابد الرضا دور الحكومة الليبية، وما قامت به من مجهودات طيلة عملها، مؤكدا سعيه للعمل لتقديم الخدمات لكافة المواطنين.
بدوره، أعرب وزير العمل والتأهيل المنتهية ولايته الدكتور السنوسي صالح، عن أمله في التوفيق للوزير الجديد في مهامه في الفترة القادمة، بعد توحيد البلاد وتقديم الخدمات بالشكل الأفضل.
وعقب الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام، أجرى الوزير ومختلف الحاضرين للاجتماع، زيارة لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني.
وناقش اللقاء عمل الحكومة خلال المدة المقبلة بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال توحيد مؤسسات الدولة وصولا للانتخابات نهاية العام الجاري.
وأجرى الوزير، زيارة لديوان مجلس الوزراء في منطقة المساكن بطريق المطار، متفقدا مختلف مكاتبه وأروقته وإمكانية استيعابه لمختلف دواوين الوزارات بمناطق شرق ليبيا.
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