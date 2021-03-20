«نتائج مشجعة».. مؤسسة النفط تعلن بدء اختبار أول بئر تطويري بحقل ايراون

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها بدأت اختبار اول بئر تطويري (E04) بحقل ايراون أمس الجمعة، بعد أن انتهت عمليات الحفر والاستكمال، دون حرق أية كمية من النفط.

وأوضحت المؤسسة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن النفط الخام المنتج من حقل ايراون ينقل الى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة اكاكوس، الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن حقل ايراون بواسطة سيارات نقل خاصة.

اقرأ أيضا: صنع الله يبحث إعادة تشغيل مصنعي «البولي إيثلين» و«الإيثلين» بشركة رأس لانوف

وأشارت المؤسسة إلى أن النتائج المبدئية للبئر مشجعة، إذ من المتوقع ان يصل الانتاج اليومي للبئر الى أكثر من 1,800 برميل يوميا، مشيرة إلى أن الاختبار سيستمر على معدلات مختلفة إلى حين الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا