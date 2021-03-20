وزارة العمل: زيارة مصفاة الزاوية للتحقيق في أسباب إيقافها

أعلنت وزارة العمل والتأهيل أن فريق من مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية يؤدي زيارة لمصفاة رأس لانوف للتحقيق في أسباب إيقافها عن العمل.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفريق الذي يحمل صفة مأمور الضبط القضائي سيعمل على تقييم آثار وتداعيات إيقاف مصفاة النفط بمنطقة رأس لانوف “ليركو” عن العمل وحصر الأضرار المصاحبة التي أثرت على العمل في مناطق خليج السدرة ورأس لانوف وجالو وأوجله ووضع مقترحات لمعالجة المشكلة .

وأشارت الوزارة إلى أن أهمية مصفاة رأس لأنوف تكمن في كونها أكبر المصافي الليبية وهي المنتج الأساسي لوقود الديزل المستخدم في توليد الكهرباء في ليبيا وهي المصدر الأول لغاز البترول المسال ووقود الطيران في ليبيا.