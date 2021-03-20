انفجار منظومة الأكسجين بمستشفى اجدابيا العسكري

وقع انفجار، صباح اليوم السبت، في منظومة الأكسجين الطبي بالمستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبدالعالي الزقزاق، إنه جرى نقل عدد سبع حالات مصابة بمرض فيروس كورونا إلى مستشفى امحمد المقريف المركزي التعليمي لاستكمال العلاج هناك.

وأضاف أن وزارة الصحة ارسلت فريق من المهندسين لمعاينة الأضرار الناتجة جراء إنفجار منظومة الأكسجين، وتعهدوا بتركيب منظومة اكسجين أخرى جديدة في اقرب وقت ممكن.

وأثنى الزقزاق علي مجهودات القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الصحة ومستشفي امحمد المقريف والمجلس التسييري لبلدية اجدابيا على سرعة الاستجابة والدعم الغير محدود للمستشفى الميداني العسكري اجدابيا