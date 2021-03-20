نقابة المهن الطبية المساعدة ترفع توصياتها للجهات المسؤولة

عقدت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا اليوم السبت في مدينة بنغازي مؤتمرا عاما جامعا لنقابات المهن الطبية المساعدة للبلديات لعام 2021.

وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من كافة نقابات المهن الطبية المساعدة في مختلف بلديات ليبيا من الشرق والغرب والجنوب.

وناقش المجتمعون عدة نقاط أبرزها النظام الأساسي والشكل القانوني للنقابة طبقا للنظام الأساسي والقرارات والمحاضر للمصادقة عليها، كما تمت مناقشة التأمين الصحي الطبي وجائحة كورونا وآليات التعايش معها.

وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا تم من خلاله إصدار عدة توصيات لرفعها للجهات المسؤولة للعمل بها.

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