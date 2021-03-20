ليبيا الان

نقابة المهن الطبية المساعدة ترفع توصياتها للجهات المسؤولة

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا اليوم السبت في مدينة بنغازي مؤتمرا عاما جامعا لنقابات المهن الطبية المساعدة للبلديات لعام 2021.

وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من كافة نقابات المهن الطبية المساعدة في مختلف بلديات ليبيا من الشرق والغرب والجنوب.

وناقش المجتمعون عدة نقاط أبرزها النظام الأساسي والشكل القانوني للنقابة طبقا للنظام الأساسي والقرارات والمحاضر للمصادقة عليها، كما تمت مناقشة التأمين الصحي الطبي وجائحة كورونا وآليات التعايش معها.

وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا تم من خلاله إصدار عدة توصيات لرفعها للجهات المسؤولة للعمل بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك