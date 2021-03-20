“أوجاع الجنوب” على طاولة حكومة الوحدة والصحة العالمية

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب ومنسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي، الدكتورة راضية جداوي، الوضع الصحي في المنطقة الجنوبية.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الصحة في بيان، إن المسؤولين ناقشا في ديوان الوزارة “المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأهم الاحتياجات التي تعاني منها قطاعات الصحة بالجنوب، كما تم التطرق إلى ملف جائحة كورونا”.

ووفق البيان، فقد تم خلال الاجتماع “وضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية”، بينما أكد الزناتي على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة، مشددا على أن “القطاع الصحي في الجنوب على رأس أولوياته، وسيقوم بزيارة عاجلة للجنوب الليبي، للاطلاع عن قرب على الوضع الحالي في ملف القطاع الصحي وملف جائحة كورونا”.

من جهتها، أكدت الدكتورة راضية جداوي “على أنهم على تواصل دائم مع وزارة الصحة وأن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي ودائم للقطاع الصحي”.

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