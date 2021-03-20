ليبيا الان

انتشال جثث مهاجرين غير شرعيين شمال مليتة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم السبت، انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من عرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن اندلعت النيران بالقارب الذي كانوا على متنه.

وقالت الإدارة العامة لأمن السواحل أن الجثث التي انتشلها الزورق البحري 301  تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

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يشار إلى أن المهاجرين الـ6 كانوا في طريقم إلى الهجرة نحو السواحل الأوروبية قبل أن تندلع النيران في قاربهم. وأشارت الإدارة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثث إلى جهات الاختصاص.

وتعد مشكلة الهجرة غير الشرعية أحد التحديات التي تواجه السلطة الموقتة الجديدة، حيث جرى القبض على 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية أثناء عبورهم على متن ثلاث سيارات عبر طريق بني وليد الأربعاء الماضي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • هذه ليست تحديات –
    هذا موضوع من المهم فتح التحقيق فيه – ومعرفة أسباب عذه الظاهرة الغير اخلاقية الاي تحدث في بلادنا ليبيا –
    ومن المسؤل عنها – والكثير من المواطنين والاداريين لا يعجبهم تكرار هذه الحوادث الغير اخلاقية اذا لم يكن هناك امّنً رادع لهذه الظواهر الي تسوء بلادنا ليبيا – والاي يعتقد ان وراءها منظمات من الاتحاد الاوروبي تعمل مع مافيات إيطالية ومصرية وتركية في عملية ايرني وغيرها تقوم بتهجير العمال من ليبيا وسرقة اوراقهم التبوثية بتهديد السلاح والتهجير القسري –
    فقط لادخال شركات اجنبية ومحاولة تخصيص القطاع العام والموسسات والاستغناء عن العمال الافارقة –
    وحتى العمال والموظفين الليبين –
    وهذه مسؤلية تقع على عاتق الامن الليبي وحماية السواحل الليبية من التدخلات الأجنبية والفترة الماضية أكد اخد اليهود على وجود زوارق بها ملثمين يقتربون من احد مناطق الساحل الليبي ليلا لتهريب البشر وهذه مسؤلية الامن الليبي – حتى ولو اضطرت الأجهزة الامن في ليبيا باستخدام المروحيات المسلحة لدوريات لمراقبة يومية ل الساحل الليبي بكامله . والله ولي التوفيق ويتبث اياديكم – لمعرفة الجناة في هذه الظاهرة الغير اخلاقية التي انتشرت في ليبيا .

    رد

  • هذه ليست تحديات –
    هذا موضوع من المهم فتح التحقيق فيه – ومعرفة أسباب عذه الظاهرة الغير اخلاقية الاي تحدث في بلادنا ليبيا –
    ومن المسؤل عنها – والكثير من المواطنين والاداريين لا يعجبهم تكرار هذه الحوادث الغير اخلاقية اذا لم يكن هناك امّنً رادع لهذه الظواهر الي تسوء بلادنا ليبيا – والاي يعتقد ان وراءها منظمات من الاتحاد الاوروبي تعمل مع مافيات إيطالية ومصري وتركية في عملية ايرني وغيرها تقوم بتهجير العمال من ليبيا وسرقة اوراقهم التبوثية بتهديد السلاح والتهجير القسري –
    فقط لادخال شركات اجنبية ومحاولة تخصيص القطاع العام والموسسات والاستغناء عن العمال الافارقة –
    وحتى العمال والموظفين الليبين –
    وهذه مسؤلية تقع على عاتق الامن الليبي وحماية السواحل الليبية من التدخلات الأجنبية والفترة الماضية أكد احد ” شهود العيان -” على وجود زوارق بها ملثمين يقتربون من احد مناطق الساحل الليبي ليلا لتهريب البشر وهذه مسؤلية الامن الليبي – حتى ولو اضطرت الأجهزة الامن في ليبيا باستخدام المروحيات المسلحة لدوريات لمراقبة يومية ل الساحل الليبي بكامله . والله ولي التوفيق ويتبث اياديكم – لمعرفة الجناة في هذه الظاهرة الغير اخلاقية التي انتشرت في ليبيا .

    رد