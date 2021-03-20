انتشال جثث مهاجرين غير شرعيين شمال مليتة

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم السبت، انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من عرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن اندلعت النيران بالقارب الذي كانوا على متنه.

وقالت الإدارة العامة لأمن السواحل أن الجثث التي انتشلها الزورق البحري 301 تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

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يشار إلى أن المهاجرين الـ6 كانوا في طريقم إلى الهجرة نحو السواحل الأوروبية قبل أن تندلع النيران في قاربهم. وأشارت الإدارة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثث إلى جهات الاختصاص.

وتعد مشكلة الهجرة غير الشرعية أحد التحديات التي تواجه السلطة الموقتة الجديدة، حيث جرى القبض على 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية أثناء عبورهم على متن ثلاث سيارات عبر طريق بني وليد الأربعاء الماضي.

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