الخدمات الصحية بنغازي تبحث إطلاق حملة جديدة لمواجهة كورونا

عقد مدير الخدمات الصحية في بنغازي،اجتماعا مع رئيس وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، عقد بمقر الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي اليوم السبت اجتماعا بحضور ناصر الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي والسادة رئيس وأعضاء الغرفة المركزية..

الاجتماع تركز على مناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مدينة بنغازي، والاستعداد للمرحلة القادمة، وإطلاق حملة توعوية مكثفة حول فيروس كورونا تستهدف جميع شرائح المجتمع.