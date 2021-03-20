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الخدمات الصحية بنغازي تبحث إطلاق حملة جديدة لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد مدير الخدمات الصحية في  بنغازي،اجتماعا مع رئيس وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، عقد بمقر الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي اليوم السبت اجتماعا بحضور  ناصر الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي والسادة رئيس وأعضاء الغرفة المركزية..

الاجتماع تركز على مناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مدينة بنغازي، والاستعداد للمرحلة القادمة، وإطلاق حملة توعوية مكثفة حول فيروس كورونا تستهدف جميع شرائح المجتمع.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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