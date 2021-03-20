وفاة لاعب فريق خليج سرت لكرة القدم مختار الناهي بحادث سير

أعلنت إدارة نادي خليج سرت وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد مختار الناهي جراء حادث سير تعرض له ظهر اليوم السبت في أحد التقاطعات الرئيسية وسط المدينة.

ونعت إدارة النادي لاعب الفريق معربة عن تعازيها إلى أسرة الفقيد وإلى الوسط الرياضي داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

ونوهت إدارة نادي خليج سرت بأنها ستقفل أبوابها وتجمد جميع أنشطتها الرياضية بالنادي ابتداء من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام حداداً على فقيد النادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد مختار الناهي .