«بعيو»: الانتخابات خيار وطني غير قابل للنقاش

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، في تدوينة عبر فيسبوك، إن الانتخابات ليست وجهة نظر تقبل النقاش، وليست عملية تفاوض تحتمل التنازل، بل هي خيار وطني نجتمع فيه ولا خلاف عليه، وفق قوله.

أضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، على حسابه في تدوينة رصدتها “الساعة 24″ مخاطباً بعض من سماهم بـ”المتحايلون”: “يا أيها المتذاكون والمتحايلون احتفظوا بآرائكم لأنفسكم، وأتركوا الليبيين يستعيدون بشرعيتهم وطنهم” على حد تعبيره.

ومؤخراً، ظهرت أصوات إخوانية تنادي بتأجيل الانتخابات بدعوى أن كل الأسماء المطروحة حالياً لا تصلح لرئاسة البلاد، وسط محاولات لعرقلة الاستحقاق المقرر 24 ديسمبر المقبل.