سرقة 600 متر أسلاك كهرباء بقصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة أسلاك مسافة 600 متر على «خط 11ك ف المشيرقي من 30 المنارة» التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير الذي يغذي في محطة فرعية همان.

ودانت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية، واعتبرتها «ظاهرة مستفحلة» تؤثر على «نمط حياة السكان وترفع قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة وتضيع جهود عامليها في ترميم الأضرار بدلًا من تسخيرها في أعمال الصيانة والتطوير».

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وسبق أن أعلنت الشركة، الثلاثاء، أربعة خطوط تغذية كاملة تغطي أكثر من 29 محولا سكنيا وزراعيا، ولمسافة 3550 مترا.

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