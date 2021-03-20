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انتشال 6 جثث لمهاجرين احترق قاربهم شمال مليتة (صور)

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشل العاملون في الإدارة العامة لأمن السواحل 6 جثث لمهاجرين غير قانونيين من عرض البحر، وفق وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان “تمكن الزورق البحري “301” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن اشتعلت النيران بالقارب الذي كانوا على متنه.”

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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