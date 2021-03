انتشال 6 جثث لمهاجرين احترق قاربهم شمال مليتة (صور)

انتشل العاملون في الإدارة العامة لأمن السواحل 6 جثث لمهاجرين غير قانونيين من عرض البحر، وفق وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان “تمكن الزورق البحري “301” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن اشتعلت النيران بالقارب الذي كانوا على متنه.”

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص

