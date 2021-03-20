تواصل مراسم التسليم والاستلام لوزراء حكومة الوحدة الوطنية

تصريحات عمران جاءت في وقت تستمر فيه مراسم التسليم والاستلام بين الوزارات المختلفة في شرق البلاد وغربها لحكومة الوحدة الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا