ليبيا الان

تواصل مراسم التسليم والاستلام لوزراء حكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تصريحات عمران جاءت في وقت تستمر فيه مراسم التسليم والاستلام بين الوزارات المختلفة في شرق البلاد وغربها لحكومة الوحدة الجديدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • وقفوا عالمهزلة هاذي –
    انتم هالكلام هذا يعني مهمشين راي الشعب بالكامل -..!!!
    مجرد نواب مرتشين – وحكومة لم تتبث اي مصداقية ومشكوك فيهم من الناحية القضاءية … !!!
    والاستعجال هذا يدل على عدم مصداقية الدبيبة والجهة الشرقية –
    وطبعا تخطيط يهودي إعلامي – لغسل دماغ المواطنين –
    الام تتكلموا عالمليارات – ونسيتوا ان المواطنين يتم طردهم من أعمالهم – بسبب حكومة التخصيص والكذب والافتراءات – والاموال السائبة – وعدم وجود وطنية حقيقية تحاسب وتعتمد عالقضاء الاسلامي – ومعرفة ما يحدث –
    تسليم واستلام …!!! من غير معرفة الراي العام –
    ما عمرنا في ليبيا بسبب القبلية والرشاوي والفساد – ما سمعنا أنه تم محاسبة شخص قبيلة معينة او من الاثرياء وتم وضعهم فالسجون ومحاسبتهم على السرقات –
    وما انظلموا غير الشباب الفقير والملتزم الي ضحوا بحياتهم لتغيير نظام كان صحيح وفسدوه المتسلقين والقطط السمان والعاهرات – والوزراء المتكبرين – وابناء القباءل –
    سبحان الله حتى العمال الي ساعدوهم المسلمين بعد ما يكملوا خدمتهم فبدل ان يشكروهم ويعطوهم حقهم وممكن حتى يكسبوهم لاعمال اخرى ويعطوهم – حتى ملابس مناسبة للعمل ويوفرولهم مساكن صحية –
    فبدل كل هذا – بسبب القبلية والجهل – يقتلوهم والا يبيعوهم للهجرة غير شرعية عبر البحر لين يواجهوا الموت – سبحان الله – ما فيش خيانة وحقارة وعدم رجولة اكثر من هكي … !!!!

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