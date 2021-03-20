تواصل مراسم التسليم والاستلام لوزراء حكومة الوحدة الوطنية

تصريحات عمران جاءت في وقت تستمر فيه مراسم التسليم والاستلام بين الوزارات المختلفة في شرق البلاد وغربها لحكومة الوحدة الجديدة.
تعليق
-
وقفوا عالمهزلة هاذي –
انتم هالكلام هذا يعني مهمشين راي الشعب بالكامل -..!!!
مجرد نواب مرتشين – وحكومة لم تتبث اي مصداقية ومشكوك فيهم من الناحية القضاءية … !!!
والاستعجال هذا يدل على عدم مصداقية الدبيبة والجهة الشرقية –
وطبعا تخطيط يهودي إعلامي – لغسل دماغ المواطنين –
الام تتكلموا عالمليارات – ونسيتوا ان المواطنين يتم طردهم من أعمالهم – بسبب حكومة التخصيص والكذب والافتراءات – والاموال السائبة – وعدم وجود وطنية حقيقية تحاسب وتعتمد عالقضاء الاسلامي – ومعرفة ما يحدث –
تسليم واستلام …!!! من غير معرفة الراي العام –
ما عمرنا في ليبيا بسبب القبلية والرشاوي والفساد – ما سمعنا أنه تم محاسبة شخص قبيلة معينة او من الاثرياء وتم وضعهم فالسجون ومحاسبتهم على السرقات –
وما انظلموا غير الشباب الفقير والملتزم الي ضحوا بحياتهم لتغيير نظام كان صحيح وفسدوه المتسلقين والقطط السمان والعاهرات – والوزراء المتكبرين – وابناء القباءل –
سبحان الله حتى العمال الي ساعدوهم المسلمين بعد ما يكملوا خدمتهم فبدل ان يشكروهم ويعطوهم حقهم وممكن حتى يكسبوهم لاعمال اخرى ويعطوهم – حتى ملابس مناسبة للعمل ويوفرولهم مساكن صحية –
فبدل كل هذا – بسبب القبلية والجهل – يقتلوهم والا يبيعوهم للهجرة غير شرعية عبر البحر لين يواجهوا الموت – سبحان الله – ما فيش خيانة وحقارة وعدم رجولة اكثر من هكي … !!!!
-
أضف تعليقـك