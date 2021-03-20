ليبيا
تفاصيل الميزانية المقترحة من الدبيبة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
20 March, 2021
قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ،اليوم السبت ،إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مقترحاً لميزانية العام 2021.
و قال الدبيبة، اليوم السبت ،في بيان ،إن مشروع ميزانية 2021 المقدم من الحكومة لمجلس الدولة، استند على تقرير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دولارًا للبرميل ، ليكون إجمالي الميزانية 111 مليار دينار ، مشيرًا إلى أن الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات، تضمّن زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرّها المجلس الرئاسي السابق .
وأضاف الدبيبة، أنه خصص للكهرباء -دعم الإنارة- 960 مليون دينار من الباب الرابع “الدعم”، و4.500 مليارات لمشروعات الكهرباء من الباب الثالث “التنمية”، و700 مليون للصيانة من الباب الخامس “الطوارئ”، كما خصص مشروع الميزانية 1.400 مليار لمجابهة كورونا من الباب الخامس، و3.500 مليارات للأدوية و600 مليون للنظافة و350 مليون للصرف والمياه من الباب الرابع.
وتابع ، أن الميزانية المقترحة تضمنت 100 مليون لمفوضية الانتخابات من الباب الخامس “الطوارئ”، و100 مليون لبرامج الشباب من الباب الثالث، و1.600 مليار للدراسات العليا والبعثات.
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