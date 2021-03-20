ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 March, 2021

قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ،اليوم السبت ،إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مقترحاً لميزانية العام 2021.

و قال الدبيبة، اليوم السبت ،في بيان ،إن مشروع ميزانية 2021 المقدم من ‎الحكومة لمجلس الدولة، استند على تقرير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دولارًا للبرميل ، ليكون إجمالي الميزانية 111 مليار دينار ، مشيرًا إلى أن ‏الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات، تضمّن زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرّها المجلس الرئاسي السابق .

وأضاف الدبيبة، أنه ‏خصص للكهرباء -دعم الإنارة- 960 مليون دينار من الباب الرابع “الدعم”، و4.500 مليارات لمشروعات الكهرباء من الباب الثالث “التنمية”، و700 مليون للصيانة من الباب الخامس “الطوارئ”، كما خصص ‏مشروع الميزانية 1.400 مليار لمجابهة كورونا من الباب الخامس، و3.500 مليارات للأدوية و600 مليون للنظافة و350 مليون للصرف والمياه من الباب الرابع.

وتابع ، أن ‏‏الميزانية المقترحة تضمنت 100 مليون لمفوضية الانتخابات من الباب الخامس “الطوارئ”، و100 مليون لبرامج الشباب من الباب الثالث، و1.600 مليار للدراسات العليا والبعثات.