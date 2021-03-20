“اليونيسف” : الألغام تهدد حياة نصف مليون شخص في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب ممثل منظمة اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، عن قلقه الشديد إزاء وفاة طفل، وإصابة آخرين من أسرة واحدة في منطقة عين زارة، بسبب الألغام ومخلفات الحرب.

موسى أكد، بيان مرئي له أمس الجمعة، أن اليونيسف تعمل بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية بما فيها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، على ضمان حصول الأطفال المصابين وذويهم على الدعم الملائم.

وذكر أن اليونيسف تواصل دعم الأعمال المتعلقة بالألغام برئاسة المركز الليبي ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والجهات الفاعلة الأخرى العاملة والفعالة في مجال التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.

وعبر عن قلق اليونيسف من توقع ارتفاع وتيرة الحوادث، مما يؤثر على سلامة الأطفال، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف مليون شخص، بما في ذلك 63 ألف نازح و123 ألف عائد و145 ألف ليبي غير نازح و135 ألف مهاجر و40 ألف لاجئ معرضون للخطر.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، الخميس الماضي، وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

ولفت الناطق باسم الجهاز أسامة علي، إلى نقل حالة متوفية إلى مركز طرابلس الطبي، بالإضافة إلى نقل طفلين إصابتهما متوسطة وهما أحمد علاء عمر “10 سنوات”، ومحمد صبري عقيلة “10 سنوات” لمركز طرابلس الطبي، فيما جرى نقل الحالة الثالثة لمستشفى الحروق والتجميل.

وأعلنت منظمة اليونيسف، تقديم المساعدة الحيوية للأطفال والمجتمعات الضعيفة في ليبيا، حيث شملت خدمات الرعاية الصحية 258 ألفا و642 طفلاً وامرأة، بينما تمت إحالة 2143 طفلًا إلى الخدمات المتخصصة لحماية الطفل، كما دعمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق في تسجيل 2000 ساعة من الجلسات عبر الإنترنت حول الموضوعات الأساسية.