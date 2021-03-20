أكثر من 4 مليارات لـ«الكهرباء».. حكومة الوحدة تقدم مشروع ميزانية 2021 لمجلس الدولة

قدمت حكومة الوحدة الوطنية مشروع ميزانية العام 2021 إلى مجلس الدولة، وقدر إجمالي الميزانية بـ111 مليار دينار، مستندًا إلى تقدير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دورلارًا للبرميل، على ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن الباب الأول من الميزانية وهو الرواتب تضمن زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرها المجلس الرئاسي السابق، فيما خصص مشروع الميزانية 960 مليون دينار لدعم الإنارة من الباب الرابع «الدعم»، وأربع مليارات و500 مليون دينار لمشروعات الكهرباء من الباب الثالث «التنمية».

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