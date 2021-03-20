ليبيا الان

أكثر من 4 مليارات لـ«الكهرباء».. حكومة الوحدة تقدم مشروع ميزانية 2021 لمجلس الدولة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدمت حكومة الوحدة الوطنية مشروع ميزانية العام 2021 إلى مجلس الدولة، وقدر إجمالي الميزانية بـ111 مليار دينار، مستندًا إلى تقدير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دورلارًا للبرميل، على ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن الباب الأول من الميزانية وهو الرواتب تضمن زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرها المجلس الرئاسي السابق، فيما خصص مشروع الميزانية 960 مليون دينار لدعم الإنارة من الباب الرابع «الدعم»، وأربع مليارات و500 مليون دينار لمشروعات الكهرباء من الباب الثالث «التنمية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ميزانية مرفوضة – حيث تم صيامك كل الوحدات الكهرباءية من طرف ناءب المجلس الرءاسي احمد معيتيق الفترة الماضية – وكان تأمين المرافق الكهرباءية والصيانة حتى بالصناديق الكهرباءية لكل المجمعات مع وحدة الخدمات والصيانة الليبية –
    وحدث التخريب المتعمد من بعض الجهات والجماعات المسلحة التي تعمل مع شخص يدعى الشريف وهو عميل استخباراتي لإسكتلندا ذوات الشعر الأحمر –
    ويقومون بتخريب متعمد لمحطات الكهرباء وسرقة النحاس من خطوط الضغط العالي وبيعها كمادة خام للخلط مع الذهب –
    وبعد ذلك يقدمون تقارير بميزانيات عالية لتحويل امًوال من خزينة الدولة وعاءدات النفط لتهريبها لبنوك خارجية – عن طريق مكاتب ” المني جرام ” ومكاتب اخرى غير شرعية – بواسطة أشخاص عملاء ياخدون نسبة 20 % على كل مبلغ يتم تحويله خارج الدولة لبنوك فالخارج – وهي عملية استنزاف للموارد الطبيعية وخزينة الدولة بدون اي محاسبة او توقيف او مراقبة وتحقيق من الامن الاقتصادي الليبي المسلح .

    رد