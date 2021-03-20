الزناتي يبحث آلية توحيد النظام الصحي والهيكل التنظيمي للوزارة

عقد وزير الصحة علي الزناتي اليوم اجتماعا موسعا ناقش خلاله آلية توحيد النظام الصحي داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

الاجتماع ضم مدير مركز تطوير القطاع الصحي، ورئيس اللجنة الاستشارية للصحة، ومدير مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة، بالإضافة إلى مديري الإدارات بوزارة الصحة.

الزناتي أكد أن القطاع الصحي في الجنوب على رأس أولوياته، كاشفا عن زيارة عاجلة سيجريها إلى الجنوب للاطلاع عن قرب على ملف القطاع الصحي هناك، وملف جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع راضية الجداوي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب، والتي قالت إن المنظمة شريك أساسي ودائم للقطاع الصحي، وإنها على تواصل دائم مع وزارة الصحة.

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