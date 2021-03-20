ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 March, 2021

أكد رئيس المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين والليبيين، عبد الحفيظ السكروفي ،أن ليبيا تعتزم انتداب 3000 معلم تونسي عن طريق التعاون الدولي.

واوضح ” السكروفي ” في تصريحات نقلها المجلس عبر صفحته الرسمية أن الامر لم يقتصر على المعلمين وانما شملت الانتدابات عدد من العناصر الطبية، الذين يعملون حاليا في اطار عقود في ليبيا او في اطار قوافل طبية.

وأكد ” السكروفي ” ان المجلس بصدد العمل على انشاء صندوق تونسي ليبي سيخصص لاعادة اعمار ليبيا بتمويلات تونسية وليبية وكذلك دولية.

وبين ان دفع الاستثمار بين تونس وليبيا يتطلب بالاساس تغيير قوانين الاستثمار.