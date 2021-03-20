مؤتمر جامع للنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة في ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا صباح اليوم السبت مؤتمر عام جامع لنقابات المهن الطبية المساعدة للبلديات لعام 2021 بمدينة بنغازي .

وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من كافة نقابات المهن الطبية المساعدة في مختلف بلديات ليبيا من الشرق، والغرب، والجنوب .

وناقش المجتمعون عدة نقاط أبرزها النظام الأساسي والشكل القانوني للنقابة طبقا للنظام الأساسي والقرارات والمحاضر للمصادقة .

كما تم مناقشة التأمين الصحي الطبي وجائحة كورونا وآليات التعايش معها .

هذا وأصدر المؤتمر بيان ختامي تم من خلاله إصدار عدة توصيات لرفعها للجهات المسؤولة للعمل بها .