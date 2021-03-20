كرموس: سيطرة عقيلة صالح على مجلس النواب سببها فساد وتخاذل أعضائه

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أعضاء مجلس النواب المقاطعين بطرابلس، معتبرا إياهم السبب في القوة السياسية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق زعمه.

وقال كرموس في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن فشل النواب في طرابلس في تحقيق نصاب يمكنهم من الاعتراف بهم وممارسة مهام البرلمان والاعتراف الدولي بـ”نواب طبرق”، كلها عوامل مهدت لأن يكون عقيلة صالح الورقة الرابحة التي يمكن أن تلعب بها بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وقال عضو مجلس الدولة إن هذه العوامل سمحت لرئيس “نواب طبرق” بأن يحتفظ بمنصبه رغم أن كل الظروف كانت تؤشر لنهاية حقبته السيئة في التاريخ الليبي، على حد تعبيره.

وأضاف كرموس أن عقيلة صالح استطاع أن يجد حلا لكل مشاكله، حيث ظهر مؤخرًا بمظهر الرجل القوي المسيطر على زمام الأمور، متابعا: “هو بذلك يعد أفضل من أستاذ في اللعبة السياسية”، خصوصا أنه عاد لتصدر المشهد رغم المطالب النيابية بإزاحته عن رئاسة البرلمان.

وبيّن عضو مجلس الدولة أنه رغم تصدر عقيلة المشهد، إلا أنه ليس بالشخصية السياسية المتمرسة، موضحا أن فشل مجلس النواب في أداء مهامه نتيجة تخاذل العديد من أعضائه وعدم اهتمام بعضهم وتقديرهم لحجم المسؤولية الملقاة عليهم وفساد البعض الآخر وشرائه بأبخس الأثمان؛ جعل من عقيلة الرجل المسيطر على المجلس والمتخذ لقراراته دون وجود نصاب في كثير من الأحيان.