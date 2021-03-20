المنقوش تبحث مستجدات الأوضاع مع نظيرها المالطي

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في اتصال هاتفي أجراته مع وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو مستجدات الأوضاع وسبل العمل لتعزيز السلام في ليبيا .

واتفق الوزيران خلال الاتصال على الاجتماع في طرابلس في المستقبل القريب لوضع خطة والعمل معًا لصالح مالطا وليبيا والدول المجاورة في البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا.

وجدّد بارتولو رغبة بلاده بمواصلة العمل من أجل ليبيا موحدة، مؤكدا أنها ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتزويد ليبيا بالمساعدة اللازمة لتطويرها وتدريبها من أجل خلق فرص العمل وبناء مؤسسات حكومية مرنة إلى جانب خدمات الصحة العامة والتعليم.