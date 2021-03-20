ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 March, 2021

تمكن أعضاء مركز شرطة تاجوراء ومكتب البحث الجنائي تاجوراء بمعرفة شخصية المتهم الذي قام بقتل ثلاتة أشخاص أفارقة الجنسية والذين تم قتلهم خلال الشهر الجاري بمنطقة تاجوراء.

وقالت وزارة الداخلية إنه و وبتاريخ 3 مارس 2021 وردت معلومات إلى مركز شرطة تاجوراء تفيد بوجود ثلاتة أشخاص من الجنسية الأفريقية مقتولين بالرصاص بداخل عمارة قيد الإنشاء بتاجوراء.

وعلى الفور انتقل رئيس المركز وبرفقته رئيس التحقيق ورئيس وحدة التحري إلى المكان بجانب أعضاء البحث الجنائي تاجوراء، حيث تم اجراء الكشف والتعرف على المجني عليهم، واتخذت الاجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أصدر مدير الأمن تعليماته بضرورة التوصل إلى معرفة مرتكبي الجريمة وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة.

وقد قام أعضاء التحري بالمركز ومكتب البحث الجنائي بجمع الأدلة مما اسفرت عن ضبط المدعو (ع. ف. م. ك) وبالتحقيق معه إعترف بإرتكابه للجريمة برفقة المدعو (م.ح) حيث قاما بعد تناول الخمور بالدخول إلى الحجرة الموجود بداخلها المجني عليهم وقاما بسرقة هواتفهم وإطلاق النار عليهم قبل أن يقوما بالفرار.

كما قاما المتهمان وبعد التحقيق بالإعتراف بارتكابهما لعدة قضايا أخرى منها السرقة بالإكراه، هذا وقد أتخذت كافة الاجراءات القانونية واحالة القضايا رفقة المتهمين للنيابة العامة.