الدبيبة يوجه بمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء والاستعداد الجيّد لموسم الصيف

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، الاحتياجات الأساسية للشركة العامة للكهرباء.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن رئيس الحكومة أكد مع محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت بديوان رئاسة الوزراء، على تسهيل كافة الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات، وضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة الشركة على إنجاز مهامها.

كما شدّد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء والاستعداد الجيّد لموسم الصيف القادم من أجل التخفيف على المواطنين.