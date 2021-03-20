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أردوغان لـ«المنفي» و«الدبيبة»: سيادة ليبيا مسألة أساسية ومستمرون في تقدم الدعم

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتبر سيادة ليبيا واستقلالها وحماية أراضيها ووحدتها السياسية مسألة أساسية، مؤكدا أن آمال الحل في ليبيا ازدهرت من جديد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، فقد أجرى أردوغان اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، استعرض فيهما العلاقات التركية الليبية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان قدم خلال الاتصالين الهاتفيين التهنئة بمناسبة نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى استمرار بلاده في تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لليبيا.
واختتم البيان بتشديد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون على أسس متينة بين البلدين بشكل أوسع في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات المشتركة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من الاساس تم تعيين هذه الحكومه لخدمة تركيا وليبيا معا لذلك اول من قدم التهنيئه للدبيبه هو اردوغان فلو هذه الحكومه عينت ضد ارادة تركيا لكان اردوغان هاجمها ولم يهنيئ ادبيبه علي أختيار استيفاني لقائمته فهل من ممكن ان تنجح حكومه لخدمة بلدين في آن واحد بلدها الآصلي والبلد المحتل لعاصمتها

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  • قطر هي الي تسعى لأحتلال ليبيا من البداية التواجد القطري المسلح ـ كان موجود منذ سقوط النظام السابق ـ والوفود القطرية والسودانية ـ من مصر لتونس لتركيا لفرنسا ـ للسعودية ـ يعملون جاهدين منن الدجل والسحر والمرتزقة والتهجير والتخريب والاهريب وكل ما يسؤ ـ للمنطقة

    رد

  • قطر هي الي تسعى لأحتلال ليبيا من البداية التواجد القطري المسلح ـ كان موجود منذ سقوط النظام السابق ـ والوفود القطرية والسودانية ـ من مصر لتونس لتركيا لفرنسا ـ للسعودية ـ يعملون جاهدين منن الدجل والسحر والمرتزقة والتهجير والتخريب والتهريب وغيره وكل ما يسؤ ـ للمنطقة

    رد