أردوغان لـ«المنفي» و«الدبيبة»: سيادة ليبيا مسألة أساسية ومستمرون في تقدم الدعم

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتبر سيادة ليبيا واستقلالها وحماية أراضيها ووحدتها السياسية مسألة أساسية، مؤكدا أن آمال الحل في ليبيا ازدهرت من جديد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، فقد أجرى أردوغان اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، استعرض فيهما العلاقات التركية الليبية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان قدم خلال الاتصالين الهاتفيين التهنئة بمناسبة نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى استمرار بلاده في تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لليبيا.

واختتم البيان بتشديد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون على أسس متينة بين البلدين بشكل أوسع في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات المشتركة.