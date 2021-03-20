الزناتي يناقش توحيد النظام الصحي داخل وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها

أخبار ليبيا 24- صحة

عقد بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة اجتماعاً ضم وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ الدكتور علي الزناتي مع الدكتور سمير صقر مدير مركز تطوير القطاع الصحي .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت مناقشة آلية توحيد النظام الصحي داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، ودراسة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

وحضر الاجتماع كلاً من رئيس اللجنة الاستشارية للصحة الدكتور عادل الديب، ومدير مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة الأستاذ محمد إبراهيم، و مستشار الوزير الدكتور سعدالدين عبدالوكيل، ومدراء إدارات بالوزارة.