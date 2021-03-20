فك لغز جريمة قتل الأفارقة في تاجوراء

ألقى أعضاء مركز شرطة تاجوراء ومكتب البحث الجنائي تاجوراء القبض على المتهميْن في جريمة قتل 3 أشخاص من الجنسية الأفريقية الشهر الجاري داخل عمارة قيد الإنشاء في المنطقة.

وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه في بتاريخ 3 مارس 2021 وردت معلومات إلى مركز شرطة تاجوراء تفيد بوجود 3 أشخاص من الجنسية الأفريقية مقتولين بالرصاص داخل عمارة قيد الإنشاء في تاجوراء.

وعلى الفور انتقل رئيس المركز وبرفقته رئيس التحقيق ورئيس وحدة التحري إلى المكان مع أعضاء البحث الجنائي تاجوراء، حيث تم إجراء الكشف والتعرف على المجني عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أصدر مدير الأمن تعليماته بضرورة التوصل إلى معرفة مرتكبي الجريمة وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة.

وجاء في البيان أنه على الفور قام أعضاء التحري بالمركز ومكتب البحث الجنائي بجمع الأدلة مما أسفرت عن ضبط شخص اعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة برفقة شخص آخر، حيث قاما بعد تناول الخمور بالدخول إلى الحجرة الموجود بداخلها المجني عليهم وقاما بسرقة هواتفهم وإطلاق النار عليهم قبل أن يقوما بالفرار.

كما قام المتهمان وبعد التحقيق بالاعتراف بارتكاب عدة قضايا أخرى منها السرقة بالإكراه، واتخذت كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضايا رفقة المتهمين للنيابة العامة.

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