الدبيبة والكبير وشكشك يؤكدون على دعم شركة الكهرباء

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على تسهيل كافة الإجراءات لشركة الكهرباء لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء، السبت، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، لبحث الاحتياجات الأساسية للشركة العامة للكهرباء.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فقد أكد الدبيبة والكبير وشكشك على “ضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة الشركة على إنجاز مهامها”.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء والاستعداد الجيّد لموسم الصيف القادم من أجل التخفيف على المواطنين.

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