“الخارجية”: وزيرا خارجية إسبانيا ومالطا يهنئان “المنقوش”

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم السبت، عددا من الاتصالات الهاتفية، من نظرائها.

وذكرت وزارة الخارجية في إيجاز طالعته “الساعة 24″، أن الاتصالات شملت كلا من إيفاريس بورتولو وزير خارجية جمهورية مالطا، وأرانشا غونزاليز لايا وزيرة خارجية مملكة إسبانيا، والطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وأوضحت الوزارة أن تلك الاتصالات جاءت بمناسبة تولي المنقوش منصب وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، وأنها أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ ليبيا.

وتسلمت المنقوش مهامها وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء الماضي، خلفا لمحمد الطاهر سيالة الذي شغل هذا المنصب في حكومة الوفاق منذ منتصف مارس 2016.

وعلى مدى الأيام الماضية، توالت الاتصالات من وزراء خارجية عدد من الدول لتهنئة النقوش على منصبها.