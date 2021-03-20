وفاة استشاري جراحة جراء إصابته بـ«كورونا»

توفي استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد مفتاح إبراهيم، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، على ما أعلن المستشفى الجامعة طرابلس.

ونعى المستشفى عبر صفحته بموقع «فيسبوك» الطبيب الراحل الذي سبق أن عمل به، وتقدم مديره العام والعناصر الطبية والطبية المساعدة وموظفي المستشفى بمختلف تخصصاتهم «بأحر التعازي والمواساة» لأسرة الفقيد.

– وفاة فني أشعة هندي في بني وليد نتيجة إصابته بفيروس «كورونا»

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، وفاة فني أشعة تشخيصية هندي الجنسية متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

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