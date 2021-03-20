30 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بني وليد

سُجلت 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بني وليد، اليوم السبت، على ما أعلن المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في المدينة.

وقال المكتب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد تسلم، السبت، 155 عينة بعد فحصها للتأكد من خلوها من الفيروس، مبينًا سلبية 125 عينة وإيجابية 30 بينها 18 حالة جديدة، و12 مخالطة.

– 237 إصابة بـ«كورونا» في بني وليد خلال أسبوع

والجمعة، أفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الصحية في بني وليد بتسجيل 237 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد فحص 742 عينة.

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