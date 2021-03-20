العابد الرضا يتسلم وزارة العمل في بنغازي (صور)

تسلم وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، السبت، ملفات الوزارة من وزير العمل والتأهيل المكلف بالحكومة الموقتة السابقة السنوسي صالح في مراسم جرت بمقر ديوان الحكومة الموقتة في مدينة بنغازي.
وتضمنت عملية التسليم والتسلم كل محاضر جرد الأصول والخزائن والمخازن، ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية والارتباطات المترتبة على الوزارة وكادرها الوظيفي، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
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وعقب الانتهاء من المراسم أجرى الوزير زيارة لرئيس الحكومة السابقة عبدالله الثني، وناقش معه «العمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال توحيد مؤسسات الدولة وصولا للانتخابات نهاية العام الجاري»، حسب البيان.
وحضر مراسم التسليم والتسلم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعضو مجلس النواب الهادي الصغير، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة السابقة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، إضافة إلى وزير التعليم بالحكومة السابقة الدكتور فوزي بومريز.
وسبق أن أكدت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، في العاشر من مارس الجاري، استعدادها «التام لتسليم المهام وكل وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة».
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