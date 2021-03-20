حراك “من أجل 24 ديسمبر”: نخطط للخروج في مظاهرات شهرية للمطالبة بإجراء الانتخابات بموعدها

قال عبدالله الغرياني، المتحدث الرسمي باسم “حراك من أجل 24 ديسمبر”، إن الحراك يخطط للخروج يوم 24 من كل شهر على مدار شهور السنة للمطالبة بالاستحقاق الشعبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المقرر وفق الاتفاق السياسي.

وأكد الغرياني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أهمية الضغط على السلطة التنفيذية الجديدة للالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي كاملاً والوفاء بالالتزامات التي قطعت على نفسها بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، موضحاً أن الشعب الليبي يتطلع لتنظيم الانتخابات في البلاد بعد آخر انتخابات تم إجراؤها في عام 2014.

وشدد الغرياني على ضرورة دعم المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الليبي، معرباً عن أسفه لوجود بعض المراوغات لعدم تفعيل خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها.