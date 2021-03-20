فرانس برس: النساء غير راضيات عن تمثيل المرأة في حكومة الدبيبة

ليبيا- تناول تقرير إخباري لوكالة أنباء فرانس برس مسألة وصول 5 نساء لأول مرة في ليبيا لوزارات مهمة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى حالة الإشادة التي لاقاها الأمر الذي يبقى رغم ذلك بعيدا عن تحقيق التكافؤ في حكومة الوحدة الوطنية مستدركا بالإشارة إلى أن كل هذا لم يحل دون تحقيق تقدم نسبي للمرأة في السياسة في ليبيا.

وبين التقرير أن الليبيين رحبوا على مواقع التواصل الاجتماعي بتولي 5 نساء حقائب وزارية لأنها خطوة كبيرة وقفزة للمجتمع وبداية واعدة فيما أكد ناشطون أن أن السلطة التنفيذية الجديدة كانت لديها الفرصة لفعل المزيد في إطار تمثيل المرأة التي تعهد الدبيبة بتمثليها بنسبة 30% وليس 15%.

ونقل التقرير عن رئيسة جمعية معها لحقوق المرأة غالية ساسي قولها:”إننا فخورات برؤية النساء الليبيات يتم تعيينهن في مناصب رئيسية لكننا أيضا غير سعيدات لفشل رئيس الوزراء في الوفاء بالتزامه” متعهدة بمواصلة الناشطات الضغط على الحكومة لتعديل مسارها فالطريق لا زال طويلا.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية