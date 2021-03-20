وزارة العمل: توجه فريق تفتيش للتحقيق في توقف مصفاة رأس لانوف

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، عن توجه فريق من مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية للتحقيق في موضوع توقف مصفاة رأس لانوف.

وحسب بيان صادر عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، فقد زار فريق من مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية مصفاة رأس لانوف للتحقيق في أسباب إيقافها عن العمل.

وأضافت الوزارة أن الفريق الذي يحمل صفة مأمور الضبط القصائي سيعمل على تقييم آثار وتداعيات إيقاف مصفاة النفط بمنطقة رأس لانوف “ليركو” عن العمل وحصر الأضرار المصاحبة التي أثرت على العمل مناطق خليج السدرة ورأس لانوف وجالو وأوجله ووضع مقترحات لمعالجة المشكلة.

وأوضحت الوزارة أن أهمية مصفاة رأس لأنوف تكمن في كونها أكبر المصافي الليبية وهي المنتج الأساسي لوقود الديزل المستخدم في توليد الكهرباء في ليبيا وهي المصدر الاول لغاز البترول المسال و وقود الطيران في ليبيا.