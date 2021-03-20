ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 March, 2021

انطلق فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،السبت ،لتنفيذ حملة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي في منطقة غدوة

و تستهدف هذه الحملة جميع سكان منطقة غدوة وستكون المرحلة الأولى من هذه الحملة التدريب والتوعية من تداعيات فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي ،في حين ستستهدف المرحلة الثانية تجميع عينات دم من المقيمين بالمنطقة ..

هذا الحملة تأتي بناءً على استغاثة منطقة غدوة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتفشي فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي بين المقيمين .