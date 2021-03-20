انطلاق حملة لمكافحة تفشي فيروس الالتهاب الكبدي في “غدوة”

انطلق فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت، لتنفيذ حملة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي في منظفة غدوة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الحملة جميع سكان منطقة غدوة وستكون المرحلة الأولى من هذه الحملة مخصصة للتدريب والتوعية من تداعيات فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي.

وأضاف البيان أن المرحلة الثانية ستقوم عل تجميع عينات دم من المقيمين بالمنطقة، مؤكدا أن الحملة تأتي بناءً على استغاثة منطقة غدوة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتفشي فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي بين المقيمين.