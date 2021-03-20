حملة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي في غدوة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، إطلاق حملة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي في منظفة غدوة.

وتستهدف الحملة جميع سكان منطقة غدوة، وستكون المرحلة الأولى من الحملة التدريب والتوعية من تداعيات فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي، فيما تركز المرحلة الثانية على جمع عينات دم من المقيمين بالمنطقة، حسب ما نشر المركز على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وتأتي الحملة بناءً على استغاثة منطقة غدوة بعد بتفشي فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي بين المقيمين، حسب المنشور.

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