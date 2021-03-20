مصدر بملتقى الحوار السياسي: عدم اعتماد القاعدة الدستورية ينهي حلم الانتخابات في ديسمبر المُقبل

كشف مصدر بملتقى الحوار السياسي، عن أسباب انسحاب رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح من اجتماع مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن انسحاب السائح جاء على إثر المعلومات المضللة في إعلان منسق البعثة الأممية ريزيدون زيننجا.

وأضاف أن من ضمن الأسباب توجه البعثة لدعم مخرجات الغردقة، وعدم اعتماد القاعدة الدستورية لوجود اختلاف بين أعضاء اللجنة القانونية، ما يعني انتهاء حلم الانتخابات في ديسمبر المُقبل، واستمرار مجلس النواب ومجلس الدولة وعدم عودة الأمانة للشعب.

وحذر المصدر من خطورة ذلك على مستقبل البلاد، موضحا: “إما حرب أخرى أو انتظار حوار قادم بعد سنين، وذلك مخالفة لما ورد في خارطة الطريق وانتهاء المدد الممنوحة للبرلمان بالخصوص”.