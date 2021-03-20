طرابلس.. حملة لتنظيف مدرسة الأنوار في “شارع الزاوية”

تواصل بلدية طرابلس المركز متابعتها لسير العمل في صيانة وتنظيف العديد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق البلدية بقلب العاصمة، فبعد تدشين مدرسة خولة بنت الأزور مدرسةً نموذجية عكفت البلدية على إقامة حملة لتنظيف مدرسة الأنوار الإبتدائية، في “شارع الزاوية”.

وذكرت البلدية في منشور لها أنها أوكلت مهمة الإشراف على حملة التنظيف لعضو المجلس البلدي “مراد النعاس” وأضافت أن مدرسة الأنوار تعاني من تراكم النفايات والقمامة والمخلفات منذ “4” سنوات، حيث تنضم هذه المدارس إلى الكثير من المؤسسات التعليمية في العاصمة التي كانت تعاني من الإهمال إما نتيجة استغلالها كملاذات للنازحين أو لأسباب الفوضى الأمنية التي شهدتها بعض أحياء العاصمة في العقد الأخير.

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