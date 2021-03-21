سواعد شباب زوارة تعتني بشاطىء المدينة

قال المكتب الإعلامي التابع للمجلس البلدي زوارة إن أعمال الحملة لتنظيف شاطيء المدينة قد انطلقت لتهيئة المصيف البلدي استعداداً لموسم الصيف بالتنسيق والتعاون بين البلدية وشركة الخدمات العامة.

وساهم في الحملة الموسعة المؤسسات الأمنية والحرس البلدي ومكتب الإسكان و المرافق والغرفة العسكرية بمشاركة عدد من منتسبي المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء مدينة زوارة، فيما تضمنت الحملة الاهتمام بالأشجار والمزروعات على الأرصفة الموازية للشاطىء وكل ما من شأنه تهيئة الساحل لاستقبال موسم الصيف ما سيوفر الراحة للمتنزهين والمصطافين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية