«النجار»: الوضع الوبائي أكثر خطورة وهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات

وصف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الوضع الوبائي في ليبيا بـالمتفاقم الذي لم يخرج عن السيطرة بعد، محذرا من أن نقص الإمكانات سيزيد الوضع الوبائي سوءً.

وأكد النجار، في مداخلة تلفزيونية مساء السبت عبر «قناة ليبيا» الرسمية، رصدتها «الساعة24»أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ليبيا، لكنه لفت إلى أن عدد الإصابات الواردة في بيانات مركز مكافحة الأمراض اليومية غير دقيقة جراء عدم وجود منظومة في مراكز العزل.

وأوضح مدير مركز مكافحة الأمراض أن حكومة الوحدة الوطنية تعهدت بتوفير مستلزمات مراكز العزل الصحي.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة، كما تم شفاء 915 مصابا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات قفز إلى 150341 حالة منها 10781 حالة نشطة، والمتعافين 137073 شخصا، والوفيات 2487 .