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وزير الصحة يجتمع بمسؤولي القطاع لمناقشة الهيكل التنظيمي للوزارة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 21 مارس 2021 (وال)- عقد معالي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اجتماعًا ضم مدير مركز تطوير القطاع الصحي الدكتور سمير صقر،  ورئيس اللجنة الاستشارية للصحة عادل الديب.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة في بنغازي، بحضور مدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة محمد إبراهيم، ومستشار الوزير الدكتور سعد الدين عبد الوكيل، ومديري الإدارات، مناقشة آلية توحيد النظام الصحي داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، ودراسة الهيكل التنظيمي للوزارة. (وال- بنغازي) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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