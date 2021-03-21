قوة دعم دوريات الأمن تستأنف عملها داخل العاصمة

تواصل الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منذ استلام مهامها مؤخراً من داخلية حكومة الوفاق، تسيير دورياتها النهارية والليلية لتأمين العاصمة ومرافقها والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الحيوية وشوارع المدينة وأحياءها.

واستأنفت الدوريات الليلية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق أعمالها في حفظ الأمن داخل مناطق “كوبري الفروسية” في “طريق المطار “و “شارع الخلاطات” و “المطبات” وضبط المجرمين والخارجين عن القانون والسهر على راحة المواطنين-حسب ما أوردته قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق على المنصات الإعلامية للوزارة الجديدة.

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