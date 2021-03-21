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حملة تطعيمات في “غدوة” ضد الالتهاب الكبدي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض -السبت- لتنفيذ حملة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي في بلدة غدوة – حسب ما أورده المركز على منصته الإعلامية.

واستهدفت الحملة إجراء التطعيمات لكافة سكان “غدوة” على أن تركز المرحلة الأولى على التدريب والتوعية من تداعيات فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي والمرحلة الثانية لتجميع عينات دم من المقيمين داخل البلدة.. وتأتي هذه الحملة بناءً على استغاثة أهل غدوة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتفشي فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي بين المقيمين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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