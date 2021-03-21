مداهمة “وكر جريمة” خلف مطار طرابلس الدولي

قال فرع الإدارة العامة للدعم المركزي ” جنوب طرابلس ” إن الدوريات الأمنية التابعة له، تمكنت من مداهمة أحد أوكار الجريمة الذي يديره أشخاص من جنسيات دول أفريقية مختلفة، في ضاحية “الرملة” الواقعة خلف مطار طرابلس الدولي.

وأضاف منشور الفرع أنه تم تحرير عدد من المختطفين الذين كانوا أيضا يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية ، فيما نُفذت المداهمة بالتعاون مع بعض الأجهزة الامنية والعسكرية العاملة في نطاق مدينة قصر بن غشير.. وعقب تحرير المختطفين أُحيل المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص .

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