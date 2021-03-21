تواصل الحملة التثقيفية الخاصة بأهمية السجل القومي الليبي

بنغازي 21 مارس 2021 (وال)- قام مدير عام إدارة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد مفتاح بوخريص، وعضو مجلس حكماء ومشايخ بنغازي أيمن صالح الخفيفي، بزيارة إلى مقر إدارة السجل القومي الليبي ببلدية بنغازي.

هذا واستمعا خلال الزيارة إلى شروح مستفادة عن ماهية وأهداف السجل القومي الليبي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السجل القومي الليبي مهندس محمود أبو باهية، أن الزيارة تأتي في إطار الحملة التثقيفية بأهمية السجل القومي الليبي وإيجاد المنهجية العلمية للربط القطاعي بمنظومة السجل القومي الليبي.

بدوره، أكد المدير الفني للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، أن الهدف هو السعي للتواصل مع كل القطاعات والمؤسسات، للتعريف بالسجل القومي الليبي كخطوة جادة في بناء الحكومة الإلكترونية الجديدة. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال